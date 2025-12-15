На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Ростовом-на-Дону отражена атака беспилотников

Мэр Скрябин: над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону отражена атака дронов
Евгений Биятов/РИА Новости

Над Железнодорожным районом Ростова-на-Дону отражена атака беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

На месте работают оперативные службы. Скрябин отметил, что по предварительной информации, пострадавших нет. Сведения о последствиях на земле уточняются.

15 декабря сообщалось, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов над Ростовом-на-Дону, после падения обломков в одном из районов города произошел пожар.

Также стало известно, что после удара Вооруженных сил Украины по Белгороду в одном из районов города произошло задымление, в десятках жилых домов нет света.

Кроме того, об атаках беспилотников сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, силы противовоздушной обороны сумели сбить воздушные цели.

Ранее Рамзан Кадыров заявил о ежедневных угрозах атак беспилотников в Чечне.

