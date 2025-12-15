На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Владивостоке 18-летний мигрант-таксист избил пассажира битой и скрылся

Во Владивостоке заключен под стражу избивший битой пассажира таксист-мигрант
true
true
true
close
BreizhAtao/Shutterstock/FOTODOM

Водитель такси во Владивостоке избил пассажира и попытался скрыться в другом регионе, однако был задержан и доставлен в следственный изолятор. Об этом сообщает УМВД России по региону в Telegram-канале.

Как отмечается, в полицию обратился 31-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестный нанес несколько ударов битой его другу. Впоследствии выяснилось, что пострадавшего доставили с черепно-мозговой травмой в реанимационное отделение.

Следствие установило, что в ночь на 15 декабря в районе Океанского проспекта Владивостока двое мужчин вступили в конфликт с водителем такси. В ходе инцидента таксист достал из автомобиля биту и нанес телесные повреждения одному из своих оппонентов. Впоследствии злоумышленник попытался скрыться в Кемеровской области.

В ходе разыскных работ полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний иностранный гражданин. В настоящее время он задержан и заключен под стражу в СИЗО Владивостока. В отделе полиции подозреваемый признался в преступлении. Согласно предъявленному обвинению, ему грозит 10 лет тюремного заключения.

Ранее хабаровчанин выстрелил таксисту в голову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами