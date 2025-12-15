Во Владивостоке 18-летний мигрант-таксист избил пассажира битой и скрылся

Водитель такси во Владивостоке избил пассажира и попытался скрыться в другом регионе, однако был задержан и доставлен в следственный изолятор. Об этом сообщает УМВД России по региону в Telegram-канале.

Как отмечается, в полицию обратился 31-летний мужчина с заявлением о том, что неизвестный нанес несколько ударов битой его другу. Впоследствии выяснилось, что пострадавшего доставили с черепно-мозговой травмой в реанимационное отделение.

Следствие установило, что в ночь на 15 декабря в районе Океанского проспекта Владивостока двое мужчин вступили в конфликт с водителем такси. В ходе инцидента таксист достал из автомобиля биту и нанес телесные повреждения одному из своих оппонентов. Впоследствии злоумышленник попытался скрыться в Кемеровской области.

В ходе разыскных работ полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 18-летний иностранный гражданин. В настоящее время он задержан и заключен под стражу в СИЗО Владивостока. В отделе полиции подозреваемый признался в преступлении. Согласно предъявленному обвинению, ему грозит 10 лет тюремного заключения.

