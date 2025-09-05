На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о сокращении уровня бедности в России за 10 лет

Путин: уровень бедности в России с 2014 по 2024 годы сократился с 11,3% до 7,2%
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что уровень бедности в России с 2014 по 2024 годы сократился с 11,3% до 7,2%. Прямая трансляция выступления проводится в Telegram-канале Кремля.

«Во всех дальневосточных субъектах федерации снизился уровень бедности. Да, он пока выше, чем в среднем по России, и здесь есть над чем работать. Однако в целом, подчеркиваю, динамика хорошая, позитивная», — заявил он.

Российский лидер отметил, что уровень бедности на Сахалине он составил 5,3%, в Магаданской области — 5,9%, на Чукотке — 4,4%.

Глава государства во время пленарного заседания отметил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. По его словам, это не простые слова и не популизм. Он отметил, что в России число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей увеличилось с 11 до 19 за год.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее Путин сообщил о переломе «угрожающей тенденции» на Дальнем Востоке.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами