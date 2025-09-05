Путин рассказал о сокращении уровня бедности в России за 10 лет

Путин: уровень бедности в России с 2014 по 2024 годы сократился с 11,3% до 7,2%

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что уровень бедности в России с 2014 по 2024 годы сократился с 11,3% до 7,2%. Прямая трансляция выступления проводится в Telegram-канале Кремля.

«Во всех дальневосточных субъектах федерации снизился уровень бедности. Да, он пока выше, чем в среднем по России, и здесь есть над чем работать. Однако в целом, подчеркиваю, динамика хорошая, позитивная», — заявил он.

Российский лидер отметил, что уровень бедности на Сахалине он составил 5,3%, в Магаданской области — 5,9%, на Чукотке — 4,4%.

Глава государства во время пленарного заседания отметил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. По его словам, это не простые слова и не популизм. Он отметил, что в России число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей увеличилось с 11 до 19 за год.

ВЭФ-2025 проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее Путин сообщил о переломе «угрожающей тенденции» на Дальнем Востоке.