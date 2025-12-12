На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда доллар может вернуться к 60 рублям

Аналитик Васильев: доллар вернется к 60 рублям при мире между Россией и Украиной
true
true
true
close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара упадет до 50–60 рублей в случае урегулирования украинского конфликта и полного снятия санкций с России. Вероятность такого сценария составляет 10–20%, сказал «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«В базовом сценарии (при неизменной геополитике) мы ожидаем, что доллар будет стоить 75–90 рублей в 2026 году. При этом любые улучшения в геополитике, вероятно, приведут к более крепкому курсу рубля благодаря улучшению условий внешней торговли и притоку иностранного капитала. В самом оптимистичном сценарии при урегулировании украинского конфликта и полном снятии санкций мы ожидаем резкого снижения курса доллара до 60–70 рублей (в моменте может быть и 50–60 рублей за доллар). Вероятность этого сценария мы оцениваем в 10–20%», — отметил Васильев.

По его словам, в этом сценарии инвесторы снизят все еще крайне высокую оценку геополитической риск-премии за владение рублевыми активами. Кроме того, возрастут ожидания притока иностранного капитала на российский рынок (спекулянты обычно приходят первыми, затем могут вернуться прямые инвестиции в российскую экономику), заключил Васильев.

По данным Investing.com, 11 декабря доллар стоил 77,1–80,4 рубля.

Ранее стало известно, сколько будет стоить доллар после заседания ЦБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами