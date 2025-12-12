Стало известно, когда доллар может вернуться к 60 рублям

Аналитик Васильев: доллар вернется к 60 рублям при мире между Россией и Украиной

Курс доллара упадет до 50–60 рублей в случае урегулирования украинского конфликта и полного снятия санкций с России. Вероятность такого сценария составляет 10–20%, сказал «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«В базовом сценарии (при неизменной геополитике) мы ожидаем, что доллар будет стоить 75–90 рублей в 2026 году. При этом любые улучшения в геополитике, вероятно, приведут к более крепкому курсу рубля благодаря улучшению условий внешней торговли и притоку иностранного капитала. В самом оптимистичном сценарии при урегулировании украинского конфликта и полном снятии санкций мы ожидаем резкого снижения курса доллара до 60–70 рублей (в моменте может быть и 50–60 рублей за доллар). Вероятность этого сценария мы оцениваем в 10–20%», — отметил Васильев.

По его словам, в этом сценарии инвесторы снизят все еще крайне высокую оценку геополитической риск-премии за владение рублевыми активами. Кроме того, возрастут ожидания притока иностранного капитала на российский рынок (спекулянты обычно приходят первыми, затем могут вернуться прямые инвестиции в российскую экономику), заключил Васильев.

По данным Investing.com, 11 декабря доллар стоил 77,1–80,4 рубля.

