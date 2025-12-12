На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналисты назвали возможную стоимость «Золотого купола» Трампа

Bloomberg: система ПРО «Золотой купол» Трампа может стоить $1,1 трлн
Kevin Lamarque/Reuters

Стоимость системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», которую президент США Дональд Трамп оценивал в $175 млрд, составит около $1,1 трлн. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные экспертные оценки.

Расчеты агентства опираются на стоимость вооружений и оборонных систем, однако не включают операционные расходы, затраты на персонал и разработку новых технологий, например космических перехватчиков. Как отмечают журналисты, с учетом этих факторов общая стоимость проекта может оказаться значительно выше.

Агентство также оценило стоимость более ограниченной системы ПРО, рассчитанной на отражение полномасштабной атаки лишь одного противника, и пришло к выводу, что даже такой вариант потребует $844,4 млрд.

В сентябре стало известно, что Пентагон завершил разработку дорогостоящей системы ПРО «Золотой купол».

Ожидается, что система позволит обнаруживать сотни ракет, направленных на территорию США. Изначальная концепция предусматривала выявление и уничтожение ракет в течение 30 секунд — двух минут после их запуска.

Ранее сообщалось, что ракета «Буревестник» может обойти «Золотой купол» США.

