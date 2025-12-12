В Эрмитаже рассказали о работе над освобождением задержанного в Польше археолога

В Эрмитаже заявили, что работают над разрешением ситуации с задержанием Бутягина

Эрмитаж делает все возможное для того, чтобы разрешить ситуацию с задержанием своего археолога Александра Бутягина в Польше. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Там заявили, что Эрмитаж находится в постоянном контакте с министерством иностранных дел России и «делает все необходимое для разрешения ситуации».

11 декабря в польской прокуратуре сообщили, что на Украине, которая добивается экстрадиции ученого, Бутягину может грозить до 10 лет лишения свободы.

На прошлой неделе в Польше по запросу Киева задержали и арестовали Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия». В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России предупредили Польшу о последствиях в связи с арестом ученого Бутягина.