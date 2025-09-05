Путин: экономика России должна стать экономикой высоких зарплат

Экономика России должна стать экономикой высоких зарплат. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

По словам главы государства, не пустой звук, не популизм. Президент привел данные, в соответствии с которыми 2014 по 2024 год уровень бедности в стране сократился с 11,3% до 7,2%.

В России число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей увеличилось с 11 до 19 за год.

В число таких регионов вошли Московская, Амурская, Иркутская и Архангельская области, Красноярский, Забайкальский и Приморский края, а также Республика Коми. Рост заработных плат там объясняется как повышением минимального размера оплаты труда, так и дефицитом кадров, усилившим конкуренцию за работников и вынудившим работодателей предлагать более высокие оклады. Дополнительным фактором стало денежное довольствие контрактников, участвующих в специальной военной операции на Украине, которое составляет не менее 200 тысяч рублей.

В конце июля председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов внес в Госдуму законопроект о необходимости повысить МРОТ с 2026 года более чем вдвое – с 22 400 рублей до 50 000 рублей. В беседе с 360.ru депутат объяснил свою инициативу тем, что сегодняшний размер оплаты труда нуждается в срочном пересмотре, так как он не позволяет россиянам жить на достойном уровне.

Ранее разница в размере пенсий в российских регионах достигла рекордных показателей.