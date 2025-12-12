Стало известно, сколько россияне смогли накопить денег за год

«Почта Банк»: больше трети россиян накопили за год до 100 тысяч рублей

В 2025 году каждый четвертый россиянин регулярно откладывал деньги. Об этом свидетельствует исследование «Почта Банка», с которым ознакомилось агентство РИА Новости.

По данным исследования, среди около 2 тысяч клиентов банка, 24% респондентов регулярно откладывали деньги, а у 31% это получалось время от времени. При этом почти половина россиян (45%) в 2025 году не делали сбережений.

Среди тех, кто сберегал, большинство накопили до 100 тысяч рублей (38%). Далее распределение выглядит следующим образом: от 100 до 200 тысяч — 22%, 500 тысяч и больше — 20%, от 200 до 300 тысяч — 8%, от 400 до 500 тысяч — 7%, от 300 до 400 тысяч — 5%.

Главной целью накоплений для 45% опрошенных стала финансовая подушка безопасности. Другие цели распределились так: отпуск — 11%, покупка квартиры — 9%, ремонт — 8%, автомобиль — 4%, свадьба — 3%, образование — 2%. При этом 18% заявили, что у них не было конкретной цели для сбережений.

Кредитная нагрузка за год увеличилась у 34% респондентов, не изменилась у 24% и снизилась у 13%. Еще 29% отметили, что не имеют кредитов. Ежемесячный доход за год вырос у 33% участников опроса, не изменился у 49% и снизился у 18%.

Что касается крупных трат, самой значимой статьей расходов для 26% опрошенных оказался отдых. На втором месте — здоровье (15%), на третьем — ремонт (14%). Далее следуют покупка техники (9%), квартиры (7%) и автомобиля (7%). При этом 22% заявили, что крупных расходов у них не было.

