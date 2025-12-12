На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ узнали о планах Трампа на частичную легализацию марихуаны

Axios: Трамп намерен ослабить федеральные ограничения на употребление марихуаны
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп, вероятно, упразднит жесткие федеральные ограничения на употребление марихуаны в начале 2026 года. Об этом пишет Axios со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, запрещенная на федеральном уровне марихуана подвергается тем же ограничениям, что и героин. Однако руководство США настроено на смену квалификации наркотика как менее опасного.

Результатом инициативы должны стать упрощенное проведение медицинских исследований и создание налоговых льгот для отдельных компаний.

В настоящий момент команда Трампа изучает результаты опросов среди населения по этому вопросу, итоговое решение по марихуане еще не принято. Отмечается, что речь идет лишь об смягчении ограничений, а не о легализации ее для рекреационного использования.

Известно, что в США такие меры по ослаблению ограничений на употребление марихуаны уже приняты в ряде отдельных штатов. При этом в 24 штатах и округе Колумбия наркотик полностью легализован.

Ранее жительница США взяла в самолет почти 70 кг марихуаны и попалась.

Второй срок Трампа
