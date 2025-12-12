Госдума разработала поправки, вводящие ограничения для осужденных релокантов

Осужденным в России гражданам, покинувшим страну, планируется ограничить получение ряда консульских услуг за рубежом. Соответствующие поправки внесли в Думу депутаты, в числе которых глава комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

Согласно документу, консульским учреждениям планируется запретить оформлять таким гражданам загранпаспорта, регистрацию брака и смену имени, вносить изменения в акты гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств, включая документы о рождении и браке, оказывать юридическую помощь при задержании или аресте, а также осуществлять передачу посылок и писем, оказывать поддержку в ситуациях, когда человек оказался за рубежом без средств к существованию. Кроме того, предлагается запретить ряд нотариальных действий, включая удостоверение сделок, легализацию иностранных официальных документов и истребование документов, находящихся на территории России.

Ограничения планируется распространить на граждан, проживающих за рубежом и ранее осужденных в России за любые уголовные преступления, а также на тех, кто получил административные наказания по ряду статей КоАП — в частности, за призывы к нарушению территориальной целостности страны, к введению санкций, за дискредитацию вооруженных сил, участие в деятельности нежелательных организаций и невыполнение предписаний Минюста для иноагентов.

В дополнение к консульским ограничениям таким гражданам намерены заморозить активы, включая денежные средства, запретить регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых, ограничить дистанционный доступ к банковским услугам, а также приостановить действие водительских и ряд других прав.

