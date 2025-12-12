На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдума разработала поправки, вводящие ограничения для осужденных релокантов

В ГД предложили запретить осужденным релокантам менять паспорта и жениться
true
true
true
close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Осужденным в России гражданам, покинувшим страну, планируется ограничить получение ряда консульских услуг за рубежом. Соответствующие поправки внесли в Думу депутаты, в числе которых глава комитета палаты по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»).

Согласно документу, консульским учреждениям планируется запретить оформлять таким гражданам загранпаспорта, регистрацию брака и смену имени, вносить изменения в акты гражданского состояния и выдачу повторных свидетельств, включая документы о рождении и браке, оказывать юридическую помощь при задержании или аресте, а также осуществлять передачу посылок и писем, оказывать поддержку в ситуациях, когда человек оказался за рубежом без средств к существованию. Кроме того, предлагается запретить ряд нотариальных действий, включая удостоверение сделок, легализацию иностранных официальных документов и истребование документов, находящихся на территории России.

Ограничения планируется распространить на граждан, проживающих за рубежом и ранее осужденных в России за любые уголовные преступления, а также на тех, кто получил административные наказания по ряду статей КоАП — в частности, за призывы к нарушению территориальной целостности страны, к введению санкций, за дискредитацию вооруженных сил, участие в деятельности нежелательных организаций и невыполнение предписаний Минюста для иноагентов.

В дополнение к консульским ограничениям таким гражданам намерены заморозить активы, включая денежные средства, запретить регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых, ограничить дистанционный доступ к банковским услугам, а также приостановить действие водительских и ряд других прав.

Ранее адвокат Григориади рассказал, что в 2026 году в Россию вернутся еще больше релокантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами