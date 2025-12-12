Жителей Японии предупредили о возможном цунами

Цунами может начаться в Японии после землетрясения магнитудой 6,7

Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано у северо-восточной префектуры Аомори в Японии, есть угроза возникновения цунами высотой 1 метр. Об этом сообщило японское национальное метеорологическое управление.

Очаг залегал на глубине 20 км. Предупреждение об угрозе цунами действительно также для жителей побережья префектур Мияги, Иватэ и Хоккайдо.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

10 декабря землетрясение магнитудой 6,5 произошло на острове Хонсю в Японии. Эпицентр землетрясения находился в 102 км к северо-востоку от города Хатинохе, население которого составляет порядка 220 тыс. человек, очаг сейсмологического явления залегал на глубине 34 км.

9 декабря жителей Японии призвали подготовиться к новой волне землетрясений, которые могут возникнуть в ближайшее время. По мнению специалистов, вероятность возникновения крупного землетрясения вдоль Курильской и Японской впадин выше обычного.

