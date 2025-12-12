Экс-премьер Украины раскрыл, кого Зеленский подбирает на место Ермака

Президент Украины Владимир Зеленский подбирает на место экс-главы своего офиса Андрея Ермака «своего человека», который будет ему лоялен. Об этом в разговоре с ТАСС заявил бывший премьер-министр страны (2010-2014) Николай Азаров.

По его словам, глава государства не рассматривает на должность руководителя своего офиса «способного и достойного» кандидата. Азаров отметил, что Зеленскому нужно назначить на этот пост «своего человека, который будет реализовывать те же самые задачи», что и Ермак.

«Потому что для них на первом месте стоят деньги, так называемый заработок. Как он может на такое хлебное место поставить какого-то неизвестного? Человека подбирают», — сказал экс-премьер.

11 декабря журнал Economist со ссылкой на источник сообщил, что президент Украины может сделать выбор в пользу правительства, которое возглавят силовики. По информации издания, при таком развитии событий его офис возглавит глава украинской военной разведки Кирилл Буданов.

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов.

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

