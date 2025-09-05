Путин сообщил о переломе «угрожающей тенденции» на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке постепенно удается переломить тенденцию оттока населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства напомнил, как в конце прошлого века с Дальнего Востока начали уезжать люди из-за трудностей в экономике и социальной сфере. Однако сегодня властям удалось изменить в лучшую сторону ситуацию с оттоком населения из региона.

«Это была действительно угрожающая тенденция, которую очень сложно было переломить, но нам это удается. Постепенно, но удается», — отметил Путин.

До этого Владимир Путин назвал развитие дальневосточного региона одним из национальных приоритетов РФ. Российский лидер подчеркнул, что конкурентные преимущества и потенциал округа необходимо развивать максимально, не забывая наращивать темпы экономического роста.

Ранее в Госдуме пообещали газифицировать Владивосток «при первой возможности».