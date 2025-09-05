На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин сообщил о переломе «угрожающей тенденции» на Дальнем Востоке

Путин: тенденцию оттока населения с Дальнего Востока удается постепенно переломить
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

На Дальнем Востоке постепенно удается переломить тенденцию оттока населения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства напомнил, как в конце прошлого века с Дальнего Востока начали уезжать люди из-за трудностей в экономике и социальной сфере. Однако сегодня властям удалось изменить в лучшую сторону ситуацию с оттоком населения из региона.

«Это была действительно угрожающая тенденция, которую очень сложно было переломить, но нам это удается. Постепенно, но удается», — отметил Путин.

До этого Владимир Путин назвал развитие дальневосточного региона одним из национальных приоритетов РФ. Российский лидер подчеркнул, что конкурентные преимущества и потенциал округа необходимо развивать максимально, не забывая наращивать темпы экономического роста.

Ранее в Госдуме пообещали газифицировать Владивосток «при первой возможности».

ВЭФ-2025
