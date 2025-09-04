Лидеры стран «коалиции желающих» решили превратить Украину в «дикобраза»

Лидеры стран «коалиции желающих» на встрече в Париже договорились укрепить военный потенциал Украины так, чтобы после завершения конфликта страна больше не могла стать объектом внешней агрессии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«План состоит в том, чтобы превратить Украину в дикобраза: стратегия, также известная как модель Израиля или Южной Кореи», — сказал собеседник агентства.

Сегодня в Париже прошла очередная встреча «коалиции желающих», главной темой которой стало обсуждение гарантий безопасности Украины в послевоенный период. По окончании совещания собравшиеся в Елисейском дворце лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Еврокомиссии и примкнувшей к ним Украины созвонились с президентом США Дональдом Трампом.

Перед заседанием «коалиции желающих» глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала три основные задачи встречи: превращение Украины в «стального дикобраза» (имеется в виду способность страны обороняться от военных угроз — прим. ред.), создание многонациональных сил для Украины при поддержке США и укрепление оборонной позиции Европы.

Ранее фон дер Ляйен заявила о готовности 26 стран обеспечить безопасность Украине.