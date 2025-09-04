На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава ЕК обозначила основные задачи заседания «коалиции желающих» в Париже

Глава ЕК: «коалиция желающих» намерена превратить Украину в стального дикобраза
true
true
true
close
vonderleyen/X

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила основные задачи заседания «коалиции желающих», которое 4 сентября проходит в Париже в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и других лидеров. Об этом сообщает «РБК-Украины».

«Мы работаем над тремя основными задачами. Превращение Украины в «стального дикобраза». Создание многонациональных сил для Украины при поддержке США. Укрепление оборонной позиции Европы», — заявила она.

В заседании принимают участие лично или режиме «онлайн» представители из 39 стран. В частности, лично на встрече присутствуют Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, и спецпредставитель США Стив Уиткофф. Позже лидеры также планируют звонок президенту США Дональду Трампу.

По данным The New York Times, политики обсудят, в частности, урегулирование конфликта на Украине и возможную отправку европейских войск в республику. Германия же рассматривает возможность переброски части своих военных, обучающих украинских военнослужащих, в Польшу.

В международную «коалицию желающих» входят около 30 государств. Во главе группы находятся Франция и Великобритания.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил свое видение гарантий безопасности для республики.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами