Глава ЕК обозначила основные задачи заседания «коалиции желающих» в Париже

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила основные задачи заседания «коалиции желающих», которое 4 сентября проходит в Париже в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и других лидеров. Об этом сообщает «РБК-Украины».

«Мы работаем над тремя основными задачами. Превращение Украины в «стального дикобраза». Создание многонациональных сил для Украины при поддержке США. Укрепление оборонной позиции Европы», — заявила она.

В заседании принимают участие лично или режиме «онлайн» представители из 39 стран. В частности, лично на встрече присутствуют Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, и спецпредставитель США Стив Уиткофф. Позже лидеры также планируют звонок президенту США Дональду Трампу.

По данным The New York Times, политики обсудят, в частности, урегулирование конфликта на Украине и возможную отправку европейских войск в республику. Германия же рассматривает возможность переброски части своих военных, обучающих украинских военнослужащих, в Польшу.

В международную «коалицию желающих» входят около 30 государств. Во главе группы находятся Франция и Великобритания.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил свое видение гарантий безопасности для республики.