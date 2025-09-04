На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Польши исключил отправку войск на Украину

Туск: Польша не направит войска на Украину даже после окончания конфликта
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Польша не направит войска на Украину даже после урегулирования конфликта. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, пишет РИА Новости.

«Отдельные страны гарантируют или свое присутствие или участие в гарантиях безопасности Украины. Польша не предусматривает направления солдат на Украину в том числе после окончания войны», — сказал Туск журналистам после встречи лидеров стран «коалиции желающих» в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам встречи, что 26 государств обязались разместить на Украине свои вооруженные силы после прекращения огня. О каких именно странах идет речь, французский лидер не уточнил.

Заседание «коалиции желающих» прошло 4 сентября в Елисейском дворце. Помимо Макрона на встрече присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры ЕС. Всего в заседании приняли участие лично или в режиме «онлайн» представители 39 стран.

Перед встречей председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила три основные задачи заседания «коалиции желающих»: превращение Украины в «стального дикобраза» (имеется в виду способность страны обороняться от военных угроз — прим. ред.), создание многонациональных сил для Украины при поддержке США и укрепление оборонной позиции Европы.

Ранее «коалиция желающих» нашла три варианта возможной отправки военных на Украину.

