Зеленский прибыл в Париж

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже на встречу «коалиции желающих». Об этом сообщает украинское издание «Общественные новости».

У порога дворца украинского лидера встретил президент Франции Эммануэль Макрон. Политики пожали друг другу руки и сразу направились внутрь.

Отмечается, что в мероприятии примут участие лично или режиме «онлайн» представители из 39 стран. В частности, лично на встрече будут присутствовать Зеленский, Макрон, и спецпредставитель США Стив Уиткофф. Позже лидеры также планируют звонок президенту США Дональду Трампу.

По данным The New York Times, политики обсудят, в частности, урегулирование конфликта на Украине и возможную отправку европейских войск в республику. Германия же рассматривает возможность переброски части своих военных, обучающих украинских военнослужащих, в Польшу.

В международную «коалицию желающих» входят около 30 государств. Во главе группы находятся Франция и Великобритания.

Ранее МИД России обвинил «коалицию желающих» в попытке подорвать мирные усилия по Украине.