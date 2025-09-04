«Коалиция желающих» нашла три варианта возможной отправки военных на Украину

Spiegel: у «коалиции желающих» есть три варианта отправки войск на Украину

Страны «коалиции желающих» рассматривают три варианта возможной отправки своих военных на Украину в случае урегулирования украинского кризиса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

В качестве первого варианта рассматривается возможность отправки наблюдательной миссии, которая будет следить за соблюдением возможного мирного соглашения. Этот сценарий считают маловероятным, потому что он не создает гарантии безопасности для Киева, пишет журнал.

Второй вариант кажется членам «коалиции желающих» более реалистичным, поскольку предполагает обучение украинских новобранцев западными военными. Присутствие западных военнослужащих на Украине не создает «прямого сдерживающего эффекта», но участники коалиции надеются, что это даст гарантию для Украины. В рамках такого сценария страны коалиции смогут ежегодно готовить до 150 тыс. украинских новобранцев вместо нынешних 90 тыс., а часть тренировок проводить в Польше.

Третий вариант представляет собой обеспечение безопасности по всей линии фронта. Это уже расценивается Францией и Великобританией как нереалистичный план, потому что в таком случае странам коалиции пришлось бы отправить на Украину больше 150 тыс. солдат.

4 сентября в Париже пройдет встреча участников «коалиции желающих» в смешанном формате. Помимо президента Франции Эммануэля Макрона, на мероприятии будут присутствовать украинский лидер Владимир Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и другие. Во время встречи планируется рассмотреть подробные варианты урегулирования вооруженного конфликта на Украине и представить возможные решения.

В международную «коалицию желающих» входят около 30 государств. Координируют ее деятельность Франция и Великобритания.

Ранее в Испании усомнились в эффективности «коалиции желающих».