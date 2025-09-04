Министерство иностранных дел РФ продолжит добиваться осуждения всех фигурантов антицерковного процесса на Украине. Об этом заявил специальный представитель ведомства по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.

Он отметил, что российская сторона постоянно транслирует крайнюю озабоченность ситуацией на Украине. То же относится ко многим иностранным религиозным и политическим деятелям, правозащитным структурам. При этом их беспокойство «до сих пор не находит своего отражения в оценках большинства международных организаций», подчеркнул дипломат.

«Такое равнодушие способно привести к катастрофе», — сказал Мелех.

По его словам, МИД РФ намерен и дальше тщательно фиксировать противоправные действия всех фигурантов антицерковного процесса на Украине. Более того, министерство готово настойчиво добиваться справедливого осуждения этих людей и учета их деятельности со стороны других стран и международных организаций при выстраивании отношений с Киевом и его союзниками.

28 августа власти Украины официально признали Украинскую Православную Церковь (УПЦ) аффилированной с Русской Православной Церковью — иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена. Впоследствии в суд на Украине был подан иск о запрете деятельности Киевской метрополии.

На этом фоне вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой назвал Украину страной «победившего сатанизма» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).

Ранее в Верховной раде Украины рассказали, кто ответственен за гонения на УПЦ.