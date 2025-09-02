На Украине подали иск о запрете деятельности Киевской митрополии, связанной с РПЦ

Суд на Украине рассмотрит иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) Виктор Еленский, передает РИА Новости.

Незадолго до этого ведомство признало УПЦ аффилированной с запрещенной в их стране Русской православной церковью (РПЦ). По словам Еленского, в соответствии с законом, после этого госслужба должна отправить осведомить Киевскую митрополию.

«Третье – неотложно подать иск в суд о прекращении деятельности Киевской митрополии. Собственно, это было сделано», — сказал он в ходе брифинга, подчеркнув, что соответствующий иск подан в высший административный суд Украины.

В июле ГСУЭСС потребовала, чтобы митрополит Онуфрий до 18 августа предоставил решение высших органов церковной власти по поводу выхода из РПЦ, а также утраты силы всех положений устава русской церкви, и публично заявить о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ.

Позже митрополит Онуфрий заявил, что УПЦ отказалась представить доказательства разрыва с РПЦ. Он назвал требования украинского ведомства вмешательством в дела церкви.

Ранее в УПЦ ответили на признание Киевской митрополии связанной с РПЦ.