На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине подали иск о запрете деятельности Киевской митрополии, связанной с РПЦ

Суд на Украине рассмотрит иск о прекращении деятельности Киевской митрополии УПЦ
true
true
true
close
SOPA Images/Global Look Press

Суд на Украине рассмотрит иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил глава госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) Виктор Еленский, передает РИА Новости.

Незадолго до этого ведомство признало УПЦ аффилированной с запрещенной в их стране Русской православной церковью (РПЦ). По словам Еленского, в соответствии с законом, после этого госслужба должна отправить осведомить Киевскую митрополию.

«Третье – неотложно подать иск в суд о прекращении деятельности Киевской митрополии. Собственно, это было сделано», — сказал он в ходе брифинга, подчеркнув, что соответствующий иск подан в высший административный суд Украины.

В июле ГСУЭСС потребовала, чтобы митрополит Онуфрий до 18 августа предоставил решение высших органов церковной власти по поводу выхода из РПЦ, а также утраты силы всех положений устава русской церкви, и публично заявить о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ.

Позже митрополит Онуфрий заявил, что УПЦ отказалась представить доказательства разрыва с РПЦ. Он назвал требования украинского ведомства вмешательством в дела церкви.

Ранее в УПЦ ответили на признание Киевской митрополии связанной с РПЦ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами