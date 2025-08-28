На Украине официально признали УПЦ аффилированной с Русской Православной Церковью

Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) вынесла официальное решение о том, что Украинская Православная Церковь аффилирована с русской церковью. Об этом сообщили на сайте ГСУЭСС.

«ГСУЭСС признала УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой на Украине запрещена», — говорится в сообщении.

Уточняется, что под запрещенной иностранной религиозной организацией имеется ввиду Русская Православная Церковь.

В июле ГСУЭСС потребовала, чтобы митрополит Онуфрий до 18 августа предоставил решение высших органов церковной власти по поводу выхода из РПЦ, а также утраты силы всех положений устава русской церкви, и публично заявить о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ.

Позже митрополит Онуфрий заявил, что УПЦ отказалась представить доказательства разрыва с РПЦ. Он назвал требования украинского ведомства вмешательством в дела церкви.

Ранее на Украине задержали двух священников по обвинению в поддержке действий России.