Вице-спикер Госдумы назвал Украину «страной победившего сатанизма»

Вице-спикер ГД Толстой: Украина является страной победившего сатанизма
Владимир Федоренко/РИА Новости

Ситуация с Украинской православной церковью (УПЦ) говорит о том, что Украина — это государство «победившего сатанизма» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена). Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя иск о запрете Киевской митрополии УПЦ, поданный госслужбой по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) Украины.

«Уже говорил и повторю еще раз: Украина — страна победившего сатанизма. <...> Общая вера, носителем которой является УПЦ, — единственная еще живая ниточка, связывающая с Россией народ, забывший свою историю. Они не успокоятся, пока эту связь не разорвут», — заявил Толстой.

Он подчеркнул, что украинские власти обречены, а каждого из представителей руководства страны ждет «свой фонарь» и «Божий суд».

Иск о запрете Киевской митрополии УПЦ был подан 2 сентября. Незадолго до этого ГСУЭСС признало УПЦ аффилированной с запрещенной в их стране Русской православной церковью (РПЦ).

Ранее в МИД России заявили о псевдоправовом механизме уничтожения УПЦ на Украине.

