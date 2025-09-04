В Париже прошла встреча Зеленского и спецпосланника Трампа

Украинский лидер Владимир Зеленский и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф провели встречу в столице Франции. Об этом пишет издание «Общественное» со ссылкой на пресс-секретаря главы Украины Сергея Никифорова.

Какие-либо подробности, включая тему переговоров и их длительность, не поступали.

4 сентября в Елисейском дворце в Париже проходит заседание так называемой «коалиции желающих». В том числе на мероприятии присутствовал Уиткофф, который покинул встречу через 45 минут после ее начала, писало издание «Европейская правда».

Как сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, одной из основных тем обсуждения на заседании «коалиции желающих» стала возможная отправка европейских войск на Украину. Еще участники встречи планировали рассмотреть подробные варианты урегулирования вооруженного конфликта между Москвой и Киевом, а также представить возможные решения.

В правительстве Великобритании заявили, что участники «коалиции желающих» выразили готовность поставить на Украину ракеты большой дальности. О каких именно ракетах идет речь, пока неизвестно.

Ранее в Европейском союзе рассказали о трех основных целях «коалиции желающих» на Украине.