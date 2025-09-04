На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спецпосланник Трампа ушел со встречи «коалиции желающих» в Париже

Уиткофф покинул встречу «коалиции желающих» в Париже через 45 минут после начала
Global Look Press

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф покинул место проведения заседания так называемой «коалиции желающих» примерно через 45 минут после его начала. Об этом пишет украинское издание «Европейская правда».

Встреча проходит в Елисейском дворце в Париже. Ожидается, что американский чиновник вновь присоединится к европейским лидерам, когда они будут по видеосвязи общаться с хозяином Белого дома Дональдом Трампом.

Источники издания отметили, что Уиткофф в ходе визита во Францию также планирует провести встречу с делегацией Украины. В том числе речь идет о главе государства Владимире Зеленском.

Заседание «коалиции желающих» проходит 4 сентября в смешанном формате. Помимо президента Франции Эммануэля Макрона, на встрече присутствуют Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие лидеры. Как писала газета The New York Times со ссылкой на источники, среди основных тем обсуждения — возможная отправка европейских войск на Украину. Кроме того, во время встречи планируется рассмотреть подробные варианты урегулирования вооруженного конфликта и представить возможные решения.

Ранее «коалиция желающих» нашла три варианта возможной отправки военных на Украину.

