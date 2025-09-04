Фон дер Ляйен рассказала о трех основных целях «коалиции желающих» на Украине

Брюссель работает над тремя основными задачами по гарантиям безопасности Киеву: над превращением Украины в «стального дикобраза», созданием иностранных сил в стране при поддержке США и над укреплением обороны самой Европы. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает «РБК Украина».

«Мы работаем над тремя основными задачами. Превращение Украины в стального дикобраза. Создание многонациональных сил для Украины при поддержке США. Укрепление оборонительной позиции Европы», — подчеркнула она.

Глава ведомства призвала Европу «двигаться вперед» по вопросу о предоставлении Киеву гарантий безопасности.

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин в интервью журналу «Новые регионы России» заявлял, что российская сторона готова работать над обеспечением гарантий безопасности Украины при условии, что бывшая советская республика не будет обладать ядерным оружием, останется нейтральной и не входящей в военные блоки.

Галузин отметил, что РФ заинтересована в скорейшем урегулировании украинского кризиса, именно поэтому с Москва инициировала прямые двусторонние переговоры. Дипломат отдельно отметил усилия США в урегулирование, а также выразил надежду, что позитивная динамика после встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже сохранится.

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не готовы к заключению мира на Украине.