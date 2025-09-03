На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп возмутился из-за заявлений Китая о роли США в борьбе с фашизмом

Трамп заявил, что не удовлетворен тем, как в Китае говорили о роли США в борьбе с фашизмом
Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп возмутился тем, как на торжественных мероприятиях в КНР, посвященных 80-й годовщине Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, отметили роль Соединенных Штатов. Соответствующее заявление он сделал на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме, сообщает РИА Новости.

По его словам, американская сторона помогла Китаю «очень много», когда в этой стране «говорят о свободе».

«Я считаю, надеюсь, я ошибаюсь, но мне кажется, США не было высказано достаточно признательности за помощь Китаю в достижении свободы. Я был очень удивлен речью председателя (КНР. — «Газета.Ru») Си Цзиньпина, он мой друг, но я думаю, следовало упомянуть США в ходе этой речи», — сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что смотрел церемонию. По мнению Трампа, она была красивой.

«Я впечатлен. Я понимаю, что они это делали в надежде на то, что я смотрю. И я смотрел», — добавил глава Соединенных Штатов.

В ночь на 3 сентября по московскому времени, когда в Пекине проходил военный парад, Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social пост с обращением к Си Цзиньпину. Президент США попросил передать привет Путину и Ким Чен Ыну, которые вместе с председателем КНР присутствовали на торжествах в столице Китая, заявив, что они «готовят заговор против США».

Ранее Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию России и Китая.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
