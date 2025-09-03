На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию России и Китая

Хегсет: Трамп поручил Пентагону улучшить армию США на фоне сближения РФ и Китая
true
true
true
close
Jessica Koscielniak/Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону восстановить армию США на фоне сдерживания России и Китая. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

«Восстановить наши вооруженные силы историческим образом, возродить воинскую этику и восстановить сдерживание — не потому, что мы ищем конфликта», — подчеркнул он.

По словам Хегсета, соответствующая политика обеспечивает безопасность американского народа.

2 сентября во время пресс-конференции в Белом доме Трамп обозначил, что не считает вызовом приезд президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Китай.

«Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов Америки», — написал Трамп.

Москва, Пекин и Пхеньян не строят заговоров против США, у стран нет на это времени и желания, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков после неожиданных обвинений президента США Дональда Трампа. По его словам, Россия взаимодействует с партнерами «во благо, а не против кого-то». Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что никаких заговоров нет. Он считает, что Трамп сказал об этом с иронией. Политолог Станислав Ткаченко предположил, что это ответ Трампа на договоренности РФ и КНР в сфере энергетики. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Си Цзиньпин и Путин поговорили о бессмертии.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами