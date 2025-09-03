Медведев назвал одну из причин начала спецоперации на Украине

Медведев: к СВО привела трещина в миропорядке, сложившаяся после Второй мировой

К началу проведения спецоперации на Украине привела «трещина в миропорядке», которая произошла после Второй мировой войны. Об этом в выступлении перед поисковым отрядом «Волонтерской роты» и активистами «Молодой гвардии» заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

В ходе выступления он отметил, что события Второй мировой войны во многих странах перестали адекватно восприниматься. По его словам, Япония «уже не помнит, что произошло», в отличие от российской стороны. Медведев подчеркнул, что именно такое восприятие дало трещину.

«Вначале этот миропорядок дал трещину в широком смысле этого слова, все это в конечном счете привело к специальной военной операции», — объяснил он.

Зампред Совбеза подчеркнул, что память предков была забыта, а на передний план вышли ценности, которые абсолютно неприемлемы для большинства людей.

В Китае завершился масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Во время церемонии в небо выпустили 80 тысяч «голубей мира».

За торжественными мероприятиями в китайской столице наблюдали 26 лидеров иностранных государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, который с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом.

