На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Медведев назвал одну из причин начала спецоперации на Украине

Медведев: к СВО привела трещина в миропорядке, сложившаяся после Второй мировой
true
true
true
close
Екатерина Штукина/РИА Новости

К началу проведения спецоперации на Украине привела «трещина в миропорядке», которая произошла после Второй мировой войны. Об этом в выступлении перед поисковым отрядом «Волонтерской роты» и активистами «Молодой гвардии» заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

В ходе выступления он отметил, что события Второй мировой войны во многих странах перестали адекватно восприниматься. По его словам, Япония «уже не помнит, что произошло», в отличие от российской стороны. Медведев подчеркнул, что именно такое восприятие дало трещину.

«Вначале этот миропорядок дал трещину в широком смысле этого слова, все это в конечном счете привело к специальной военной операции», — объяснил он.

Зампред Совбеза подчеркнул, что память предков была забыта, а на передний план вышли ценности, которые абсолютно неприемлемы для большинства людей.

В Китае завершился масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Во время церемонии в небо выпустили 80 тысяч «голубей мира».

За торжественными мероприятиями в китайской столице наблюдали 26 лидеров иностранных государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, который с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом.

Ранее Медведев назвал плохие новости для Мерца и Макрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами