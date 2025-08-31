На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев назвал плохие новости для Мерца и Макрона

Медведев: новости о продвижении РФ на Украине стали плохими для Мерца и Макрона
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в социальной сети X о двух плохих новостях для канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.

К своему посту зампред Совбеза прикрепил скриншот с текстом, в котором канцлер Германии и лидер Франции называются «двуяйцевыми близнецами» и «редкими уродами». В тексте говорится, что один из них «жаждет мести». Другой, «петух» , боится хищника у ворот и шантажирует» президента США Дональда Трампа его российским коллегой Владимиром Путиным.

«Послесловие: вести о том, что Трамп жив, и что Россия продвигается (на Украине. — «Газета.Ru») — плохие новости для двуяйцевых близнецов», — написал Медведев.

В тексте скриншота также сказано, что Мерц и Макрон забыли уроки Второй мировой войны. Кроме того, там отмечается, что «все может закончиться так, как это было в 1945 году».

«Их (канцлера ФРГ и президента Франции. — «Газета.Ru») в итоге тоже будут опознавать по зубам», — добавляется в публикации.

До этого Медведев заявил, что обычным европейцам после заключения торговой сделки между президентом США Дональдом Трампом и Евросоюзом впору «брать штурмом» Брюссель и «вздернуть бешеную бабку Урсулу».

Ранее Медведев предрек исчезновение Макрона после его слов о «российской угрозе».

