В Китае завершился парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией

В Китае масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны завершился тем, что в небо выпустили 80 тысяч «голубей мира». Об этом сообщает РИА Новости, которое вело трансляцию мероприятия в своем Telegram-канале.

Парад на площади Тяньаньмэнь начался с движения парадных расчетов из трех родов войск. Одновременно с этим были даны залпы из артиллерийских орудий, прозвучал гимн КНР и состоялась церемония поднятия национального флага. Всего в параде принимали участие более 10 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

Во вступительной речи Си Цзиньпин выразил почтение участникам Второй мировой войны и поблагодарил китайский народ за значительный вклад в победу в войне. Также он выразил благодарность «правительствам иностранных государств и зарубежным друзьям, которые помогали китайскому народу в борьбе с агрессией».

Также он заявил, что человечество в настоящее время вновь стоит перед выбором между войной и миром, между диалогом или конфронтацией, взаимной выгодой или игрой с нулевой суммой.

За торжественными мероприятиями в китайской столице наблюдали 26 лидеров иностранных государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, который с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с Си Цзиньпином.

Ранее Трамп заявил, что не считает вызовом себе военный парад в Китае.