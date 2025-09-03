На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае завершился парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией

Парад в Китае завершился выпуском 80 тысяч голубей мира
true
true
true
close
Cai Yang/Global Look Press

В Китае масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны завершился тем, что в небо выпустили 80 тысяч «голубей мира». Об этом сообщает РИА Новости, которое вело трансляцию мероприятия в своем Telegram-канале.

Парад на площади Тяньаньмэнь начался с движения парадных расчетов из трех родов войск. Одновременно с этим были даны залпы из артиллерийских орудий, прозвучал гимн КНР и состоялась церемония поднятия национального флага. Всего в параде принимали участие более 10 тысяч военнослужащих Народно-освободительной армии Китая.

Во вступительной речи Си Цзиньпин выразил почтение участникам Второй мировой войны и поблагодарил китайский народ за значительный вклад в победу в войне. Также он выразил благодарность «правительствам иностранных государств и зарубежным друзьям, которые помогали китайскому народу в борьбе с агрессией».

Также он заявил, что человечество в настоящее время вновь стоит перед выбором между войной и миром, между диалогом или конфронтацией, взаимной выгодой или игрой с нулевой суммой.

За торжественными мероприятиями в китайской столице наблюдали 26 лидеров иностранных государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, который с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с Си Цзиньпином.

Ранее Трамп заявил, что не считает вызовом себе военный парад в Китае.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами