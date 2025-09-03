Медведев заявил, что страны забыли об уроках Второй мировой войны

Уроки Второй мировой войны, к сожалению, во многих странах перестали восприниматься адекватно, даже в Японии. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Медведев выступил перед отрядом «Волонтерской роты» и активистами «Молодой гвардии» в рамках важной исторической даты — 80-летия с момента окончания Второй мировой войны.

«Даже в той же самой Японии уже, не помнят, что произошло, но мы-то это все помним. И поэтому понимаем значение этих событий - разгрома фашистских войск, японских милитаристов», — сказал он.

Тем временем в Китае масштабный военный парад по случаю 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны завершился тем, что в небо выпустили 80 тысяч «голубей мира».

За торжественными мероприятиями в китайской столице наблюдали 26 лидеров иностранных государств, в том числе президент РФ Владимир Путин, который с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами.

Ранее в историческом парке «Россия – моя история» открылась выставка о победе над Японией.