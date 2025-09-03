Economist: мировые лидеры теперь собираются в Пекине, а не в Вашингтоне

Мировые лидеры больше не собираются в Вашингтоне для обсуждения «будущего мира», теперь таким местом стал Пекин. Об этом пишет журнал The Economist.

«Антиамериканская партия Си Цзиньпина <…> Чтобы понять, во что обходится политика Трампа, подсчитайте, сколько мировых лидеров стекается в Китай», — говорится в сообщении издания.

Как констатирует британский журнал Вашингтон больше не является «местом, где лидеры стран собираются, чтобы обсудить будущее мира». В этой связи «вступает в силу новая реальность» в международных отношениях, считают аналитики The Economist.

3 сентября завершается четырехдневный визит Владимира Путина в Китай. За это время глава государства принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в честь 80-летия окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

В частности, 1 сентября на полях саммита ШОС Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. 2 сентября глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпинем. В этот день российский лидер также пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. 3 сентября у Путина прошли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее депутат Рады Дубинский предположил, что единство лидеров ШОС заставит США выйти из украинского конфликта.