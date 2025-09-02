В Кремле объяснили аллегорию Фицо о «жабе на дне колодца»

Песков: Фицо сравнил страны ЕС с жабой, которая не видит происходящего в мире

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо использовал аллегорию о «жабе на дне колодца», чтобы объяснить непонимание странами Евросоюза реальной ситуации в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя переговоры Владимира Путина и Фицо в Пекине, передает Telegram-канал «Вести».

«Это словацкий фольклор, где сравнивают с жабой, которая сидит на дне колодца и не понимает, что происходит наверху. Фицо сказал, что многие в ЕС, как эта жаба, не видят происходящего в мире», — пояснил Песков.

В ходе встречи с Владимиром Путиным в Пекине Фицо заявил, что лидеры стран-членов Европейского союза будут звонить ему с просьбой рассказать о переговорах российским президентом.

Премьер-министр Словакии также предложил Путину провести заседание совместной комиссии, чтобы упорядочить экономические связи двух стран.

Кроме того, словацкий лидер почеркнул, что Украина не может стать членом НАТО.

Ранее Фицо заявил, что передаст Зеленскому послания после встречи с Путиным.