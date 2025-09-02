Фицо исключил вступление Украины в НАТО

Фицо: Украина не станет членом НАТО, но ее вступление в Евросоюз мы поддержим

Украина не может стать членом НАТО. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Китае. Его слова приводит «Интерфакс».

«Что касается членства Украины в ЕС, то перед нами большое решение, важное решение. С одной стороны, мы говорим, что каждая страна имеет право сама принимать решения о своих перспективах», — заявил он.

Фицо добавил, что украинская сторона должна удовлетворить все требования, связанные с присоединением к ЕС. Премьер подчеркнул, что это главная тема предстоящего обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он отметил, что Венгрия поддерживает Киев в этом отношении, но решительно отрицает возможность включения Украины в состав НАТО и эта позиция является окончательной.

2 сентября начались переговоры Путина и Фицо в Китае.

Российский лидер с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР.

Ранее Путин рассказал Фицо о встрече с Трампом на Аляске.