Премьер Словакии допустил интерес европейских лидеров к его встрече с Путиным в Пекине

Фицо заявил, что лидеры ЕС будут просить его рассказать о встрече с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает, что лидеры стран-членов Европейского союза будут звонить ему с просьбой рассказать о переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

«Все будут звонить и спрашивать, а что тебе сказал президент Путин. Хорошо было бы, чтобы мы обменялись информацией в этой области (урегулирования конфликта на Украине — прим. ред.)», — сказал премьер.

Фицо также поблагодарил Путина за встречу. Он приветствовал факт того, что Россия и Словакия «развивают свои отношения шаг за шагом».

Переговоры Путина и Фицо проходят в Пекине на полях мероприятий по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны (1939 — 1945 годы). В начале встречи словацкий политик поинтересовался у российского лидера, как он поживает. Путин с улыбкой ответил, что если он жив, то уже хорошо.

До этого лидеры России и Словакии встречались в мае в Москве, когда Фицо приезжал в столицу на День Победы.

Ранее сообщалось, что Фицо встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским после возвращения из Пекина.