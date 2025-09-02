На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фицо передаст Зеленскому послания после встречи с Путиным

Фицо поделится с Зеленским выводами после обсуждения с Путиным Украины
IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после обсуждения украинского конфликта с президентом России Владимиром Путиным сделал несколько выводов, о которых намерен рассказать президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает РИА Новости.

«Президент Владимир Путин проинформировал меня о ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске и о перспективе завершения этого военного конфликта. Из важного разговора я сделал несколько выводов и посланий, которые собираюсь в пятницу передать Владимиру Зеленскому», — написал Фицо на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам словацкого премьера, в ходе его разговора с главой РФ речь шла в основном о конфликте на Украине.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Путин предоставил Украине решение вопроса безопасности страны.

