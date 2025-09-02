Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Китае предложил провести заседание совместной комиссии, чтобы упорядочить экономические связи двух стран. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«Мы очень заинтересованы в стандартизации отношений между Словацкой республикой и Российской Федерацией. Я хочу предложить встречу или заседание совместной комиссии как можно скорее», — заявил он.

Фицо добавил, что стороны должны искать способы углубления и расширения сотрудничества, чтобы найти те сферы, где РФ и Словакия могут тесно сотрудничать. Он выразил разочарование тем, что Евросоюз не может реагировать на движение в мире. Фицо добавил, что не понимает некоторых решений объединения.

В связи с этим он заявил, что Словакия заинтересована в стандартизации отношений с Москвой.

Фицо во время встречи подчеркнул, что Украина не может стать членом НАТО. По его словам, украинская сторона должна удовлетворить все требования, связанные с присоединением к ЕС. Он также рассказал, что данный вопрос станет главной темой предстоящего обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Путин дал совет Фицо, как заставить Украину учитывать чужие интересы.