Путин пригласил премьера Пакистана в Россию

Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа посетить Россию в ноябре. Об этом сообщает РИА Новости.

«В России в ноябре запланировано мероприятие в рамках ШОС на уровне руководителей правительств. Если вы найдете время и сочтете возможным, мы будем рады видеть вас в Москве», — сказал он.

Шариф предложение российского лидера принял, на русском языке ответив: «Спасибо, это очень хорошо».

Путин также заявил, что Москва дорожит отношениями, которые сложились между Российской Федерацией и Пакистаном.

В рамках своего визита в Китай президент РФ провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее в США заявили, что мировые лидеры принимают Путина с распростертыми объятьями.