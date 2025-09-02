На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили, что мировые лидеры принимают Путина с распростертыми объятьями

NYT: Китай и Индия встретили Путина с распростертыми объятьями на саммите ШОС
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Евразийские лидеры с распростертыми объятиями встретили президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишет The New York Times (NYT).

Однако американское издание отмечает, что именно глава Белого дома Дональд Трамп своим приглашением на Аляску «помог Путину преодолеть изоляцию».

«Путин радостно пожал руку премьеру Индии Нарендре Моди и расхохотался, когда они собрались втроем с лидером Китая Си Цзиньпином. Лидеры Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама приветствовали Путина на частных встречах, которые продолжались до полуночи», — говорится в публикации.

В то же время, отмечает The New York Times, Российская Федерация «никогда не была изолирована».

«Такую страну, как Россия, трудно или практически невозможно полностью изолировать», — резюмировало издание.

В конце августа Трамп заявил, что Соединенные Штаты высоко ценят согласие президента России Владимира Путина прилететь в США на саммит на Аляске 15 августа.

Ранее Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами