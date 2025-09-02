NYT: Китай и Индия встретили Путина с распростертыми объятьями на саммите ШОС

Евразийские лидеры с распростертыми объятиями встретили президента России Владимира Путина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом пишет The New York Times (NYT).

Однако американское издание отмечает, что именно глава Белого дома Дональд Трамп своим приглашением на Аляску «помог Путину преодолеть изоляцию».

«Путин радостно пожал руку премьеру Индии Нарендре Моди и расхохотался, когда они собрались втроем с лидером Китая Си Цзиньпином. Лидеры Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама приветствовали Путина на частных встречах, которые продолжались до полуночи», — говорится в публикации.

В то же время, отмечает The New York Times, Российская Федерация «никогда не была изолирована».

«Такую страну, как Россия, трудно или практически невозможно полностью изолировать», — резюмировало издание.

В конце августа Трамп заявил, что Соединенные Штаты высоко ценят согласие президента России Владимира Путина прилететь в США на саммит на Аляске 15 августа.

Ранее Лавров назвал условие встречи Путина и Зеленского.