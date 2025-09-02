Путин заявил о важности сложившихся между Россией и Пакистаном отношений

Путин: Москва дорожит отношениями, которые сложились между РФ и Пакистаном

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва дорожит отношениями, которые сложились между РФ и Пакистаном. Об этом сообщает РИА Новости.

«Должен отметить, что Пакистан был и остается нашим партнером. Мы дорожим отношениями, которые сложились между нашими странами», — сказал глава государства.

По словам Путина, России и Пакистану удалось сдвинуть работу по некоторым направлениям.

В рамках своего визита в Китай президент РФ провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

