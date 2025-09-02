На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Ким Чен Ына в Пекине

Песков: возможность встречи Путина и Ким Чен Ына в Пекине будет обсуждаться
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Возможность провести встречу президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына будет обсуждаться после прибытия главы Северной Кореи в Пекин вечером 2 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков агентству ТАСС.

2 сентября газета The New York Times отмечала, что Путин, Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые вместе встретятся в Китае.

Южнокорейское агентство Yonhap писало о том, что Ким Чен Ын может провести встречу с Путиным и Си Цзиньпином в ходе своего визита в Китай.

С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В связи с саммитом президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. 3 сентября Путин будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее все лидеры стран ШОС поддержали Инициативу глобального управления.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами