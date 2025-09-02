Стало известно о планах Ким Чен Ына встретиться с Путиным

«Рёнхап»: Ким Чен Ын может провести встречу с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

Лидер КНДР Ким Чен Ын может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в ходе своего визита в Китай. Об этом пишет южнокорейское агентство «Рёнхап».

«Внимание будет сосредоточено на его первом присутствии на многосторонней дипломатической арене и возможной трехсторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином», — говорится в сообщении издания.

С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В связи с саммитом президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. 3 сентября Путин будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Во вторник утром президент РФ Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры.

Ранее все лидеры стран ШОС поддержали Инициативу глобального управления.