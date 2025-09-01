Си предложил «идею глобального управления». Путин ее поддержал. Что это значит?

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин (в центре) на заседании в формате «ШОС плюс» с участием глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), 1 сентября 2025 года

Лидер КНР Си Цзиньпин на встрече в формате «ШОС плюс» выдвинул инициативу в области глобального управления. Он перечислил пять главных принципов: суверенное равенство, соблюдение принципов международного права, курс на многосторонность, отстаивание ориентированного на людей подхода и концентрация на реальных действиях. РФ и Белоруссия поддержали предложение, отметив, что оно сохраняет актуальность. В Госдуме «Газете.Ru» объяснили, что означает инициатива китайского лидера.

Лидер КНР Си Цзиньпин на встрече в формате «ШОС плюс» выступил с инициативой в области глобального управления, которая призвана построить более справедливую мировую систему.

«Я хотел бы выдвинуть инициативу по глобальному управлению и работать со всеми странами над совместным созданием более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также созданием сообщества с единой судьбой человечества», — заявил председатель Китая.

Си Цзиньпин перечислил пять главных принципов своей инициативы.

Это суверенное равенство, соблюдение принципов международного права, курс на многосторонность, отстаивание ориентированного на людей подхода и концентрация на реальных действиях.

Он добавил, что в условиях стремительного ускорения беспрецедентных изменений в мировом масштабе ШОС должна занять лидирующую позицию и стать примером в реализации инициатив по глобальному управлению.

«Организация все в большей мере становится положительной движущей силой в построении и реформировании системы глобального управления, предлагая и реализуя множество новых концепций в этой области», — подчеркнул лидер КНР.

РФ и Белоруссия поддержали инициативу

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите поддержал инициативу, выдвинутую Си Цзиньпином. Российский лидер отметил, что ШОС с момента своего создания принимает активное участие в усилиях по формированию «атмосферы мира и безопасности» в Евразии.

Путин подчеркнул, что сегодня некоторые страны по-прежнему стремятся к диктату в международных делах. В связи с этим предложения председателя КНР сохраняют свою актуальность, а ШОС имеет потенциал, чтобы возглавить процесс создания новой и более беспристрастной структуры мирового управления.

«РФ поддерживает инициативу <...> Си Цзиньпина и заинтересована в том, чтобы приступить к конкретному обсуждению предложений», — уточнил президент РФ.

Идею лидера Китая поддержал и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил, что «инициатива основана исключительно на равноправии и справедливости», которых «не хватает в развитии международных отношений».

Кроме того, белорусский лидер подчеркнул, что Си Цзиньпин обозначил «ключевые принципы», на основании которых возможно «решить реальные проблемы стран и народов». Лукашенко уточнил, что Минск готов подключиться к этой инициативе и в ШОС, и на площадке ООН.

Как заявил позже глава МИД КНР Ван И, предложение Си Цзиньпина стало важнейшим событием саммита, его поддержали все лидеры, присутствующие на встрече. Также, по словам дипломата, инициатива получила широкий отклик международного сообщества.

Что значит идея Си?

Депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, что значит предложение председателя КНР. По словам парламентария, речь не идет о создании мирового правительства.

«Принцип мирового правительства противоречит международному праву — по итогам Второй мировой войны оно базируется на трех подходах. Это территориальная неприкосновенность, то есть верховенство границ 1945 года. Это право нации на самоопределение с учетом верховенства границ, то есть согласия центральных властей. Соответственно, принцип суверенитета нации не подразумевает вообще создание мирового правительства — никто этого не даст. Никому не нравится, что над ним есть начальник, это противоречит природе человека и уж тем более нации», — заявил депутат.

Вместо этого, как подчеркнул Федоров, Си Цзиньпин хочет наладить более плотное взаимодействие и сформировать единую инфраструктуру развития.

«То есть некие институты, которые будут не просто координировать, как это делает ООН: какие-то вопросы прав человека, повестка экономики, выбросы углеводородов и прочее. Но и будут предлагать варианты общего планового системного развития человечества и которые будут, соответственно, добровольно приниматься государствами. И таким образом будет развитие этого направления. Плюс к этому безопасность — чтобы не было войн. Но это все развитие институтов ООН. То есть это не создание чего-то нового», — отметил парламентарий, добавив, что это интересно всем странам.