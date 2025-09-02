На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Пезешкиан впервые соберутся вместе

NYT: Путин, Си Цзиньпин, Ким Чен Ын и Пезешкиан впервые соберутся вместе
Tomas Ragina/Shutterstock/FOTODOM

Президент России Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин и президент Ирана Масуд Пезешкиан впервые вместе встретятся в Китае. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«К господину Си присоединятся президент России Владимир Путин, северокорейский диктатор Ким Чен Ын и президент Ирана Масуд Пезешкиан — это первый случай, когда лидеры четырех стран соберутся в одном месте», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает американская газета, Китай проведет парад в ознаменование 80-летия окончания Второй мировой войны. Цель мероприятия — «продемонстрировать новейшее оружие страны».

С 30 августа по 1 сентября в Китае проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В связи с саммитом президент РФ Владимир Путин приехал в Китай с четырехдневным визитом. 3 сентября Путин будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Во вторник утром президент РФ Владимир Путин прибыл к Дому народных собраний в Пекине, где пройдут российско-китайские переговоры.

Ранее все лидеры стран ШОС поддержали Инициативу глобального управления.

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
