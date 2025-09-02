В Китае рассказали о подписанных соглашениях с Россией

По итогам переговоров в Пекине Российская Федерация и КНР подписали более 20 документов о двустороннем сотрудничестве, которые охватывают энергетику, аэрокосмическую отрасль, искусственный интеллект. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (ЦТК).

Помимо этого, лидеры двух стран подписали договоры о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, инспекционного и карантинного надзора, здравоохранения, научных исследований, образования и СМИ.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Ранее Си Цзиньпин назвал Россию и Китай основными победителями во Второй мировой войне.