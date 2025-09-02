На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Си Цзиньпин выразил готовность укреплять сотрудничество с Россией

Си Цзиньпин: Китай готов укреплять связи с Россией на высоком уровне
Сергей Бобылев/РИА Новости

Китайская сторона готова укреплять связи с Россией на высоком уровне и оперативно координировать позиции по вопросам, затрагивающим интересы сторон. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Центральное телевидение республики.

»Китай готов укреплять контакты с Россией на высоком уровне, поддерживать развитие и возрождение друг друга, оперативно координировать позиции по вопросам, затрагивающим коренные интересы и основные озабоченности обеих стран», — заявил он.

Си Цзиньпин добавил, что Китай готов прилагать усилия для дальнейшего развития контактов с российской стороной.

В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным глава КНР подчеркнул, что странам необходимо продвигать сотрудничество с помощью крупных проектов и содействовать более глубокой интеграции интересов друг друга. Кроме того, он призвал Россию приложить усилия, чтобы сохранить и укрепить в текущей международной обстановке двусторонние отношения.

Переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина с участием делегаций России и Китая проходят 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине.

Ранее на Западе придумали необычное название союзу России, Китая и Северной Кореи.

Визит Путина в Китай
