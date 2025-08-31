Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что большой ошибкой украинской стороны является ее курс на несговорчивость.

Он отметил, что «европейская партия войны» придерживается намеченных планов, и их позиция ярко контрастирует с мнением президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Он подчеркнул, что его усилия в данном контексте трудно переоценить, и РФ благодарна за этот вклад.

«Европейцы мешают этим усилиям, вставляют палки в колеса», — добавил он.

Пресс-секретарь отметил, что представители Европы поощряют «киевский режим в совершенно абсурдной линии на несговорчивость» и это является большой ошибкой. По его словам, «никакого добра» украинская сторона от подобной позиции не получит, а даже наоборот это сделает ситуацию для Киева еще хуже.

Песков подчеркнул, что российская сторона сохраняет свой настрой и выражает готовность выйти на урегулирование политико-дипломатическими средствами, однако на данный момент Россия не видит взаимности в данном вопросе и продолжает проведение спецоперации.

Новость дополняется.