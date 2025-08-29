Зеленский пообещал встречи по Украине на уровне лидеров

Зеленский: Киев готов к встречам на уровне лидеров по решению на Украине

Киев готов к встречам на уровне глав государств по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

По словам украинского лидера, в конце августа украинская делегация работает над переговорами с Катаром, Саудовской Аравией, Турцией, ОАЭ, Швейцарией и США и имеет «нормальные результаты».

При этом на следующей неделе будет «европейский трек», сообщил он.

29 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с украинским лидером, однако она должна быть хорошо подготовлена.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встречи Путина и Зеленского не будет.

В свою очередь, газета Politico писала, что Путин вряд ли встретится с Зеленским, поскольку это придаст последнему «политическую легитимность», а также из-за стратегии Кремля по взаимодействию с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп пригрозил санкциями Украине.