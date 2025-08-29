На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский пообещал встречи по Украине на уровне лидеров

Зеленский: Киев готов к встречам на уровне лидеров по решению на Украине
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Киев готов к встречам на уровне глав государств по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».

По словам украинского лидера, в конце августа украинская делегация работает над переговорами с Катаром, Саудовской Аравией, Турцией, ОАЭ, Швейцарией и США и имеет «нормальные результаты».

При этом на следующей неделе будет «европейский трек», сообщил он.

29 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России Владимир Путин не исключает возможность встречи с украинским лидером, однако она должна быть хорошо подготовлена.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что встречи Путина и Зеленского не будет.

В свою очередь, газета Politico писала, что Путин вряд ли встретится с Зеленским, поскольку это придаст последнему «политическую легитимность», а также из-за стратегии Кремля по взаимодействию с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Трамп пригрозил санкциями Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами