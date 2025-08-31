На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Армения и Пакистан на саммите ШОС установили дипломатические отношения

Армения и Пакистан решили установить дипломатические отношения
true
true
true
close
Telegram-канал «MFA of Armenia»

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и его пакистанский коллега Исхак Дар провели встречу на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае и заявили о решении установить дипломатические отношения. Об этом сообщает МИД республики в Telegram-канале.

«Подписав коммюнике, Армения и Пакистан подтверждают установление дипломатических отношений. Правительства обеих стран стремятся развивать дружественные отношения в соответствии с Уставом ООН, включая взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, исключение агрессии, невмешательство во внутренние дела друг друга, принципы равенства, взаимной выгоды и мирного сосуществования», — говорится в публикации.

Также правительства Армении и Пакистана договорились оказывать друг другу необходимую поддержку на основе взаимности для реализации дипломатических отношений в соответствии с Венской конвенцией 1961 года.

До этого в МИД Армении заявили, что Армения и Азербайджан установят дипломатические отношения после подписания мирного соглашения.

8 августа премьер-министра Армении Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Пашинян назвал произошедшее историческим событием.

Ранее Пашинян назвал «братскими» Россию и Армению.

