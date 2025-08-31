Пашинян назвал «братскими» Россию и Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае заявил, что рад партнерству и диалогу, которые существуют между странами, и назвал страны братскими. Об этом сообщает РИА Новости.

«Очень рад тому партнерству и диалогу, которые между нами сложились <...> наш личный диалог, и конечно же, очень активный диалог между нашими братскими странами», — заявил Пашинян.

В публикации говорится, что встреча проходила в формате тет-а-тет. Пашинян в ходе диалога отметил, что на саммите ожидается очень насыщенная повестка.

До этого российский лидер выразил надежду, что встреча с Пашиняном на саммите ШОС в Китае будет полезной и содержательной. По его словам, к премьеру «накопилось много вопросов», включая двусторонние, региональные и международные.

Мероприятия проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян». Саммит начал неформальную работу 31 августа. Торжественным приемом приглашенных гостей занимался председатель КНР Си Цзиньпин. При этом официальная программа начнется 1 сентября.

Ранее СМИ рассказали о резиденции Путина на время визита в Китай.